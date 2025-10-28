Смертельное падение с балкона. Суд арестовал двух иностранцев

Свердловский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух иностранных граждан, проходящих подозреваемыми по делу о гибели 37-летней женщины, выпавшей с балкона жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

С ходатайством об изменении меры пресечения иностранцам выступило следствие. Суд его удовлетворил. Подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе до 24 декабря.

Напомним, ЧП произошло 24 октября в одном из многоквартирных домов на улице Фрунзе. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в квартире находились иностранцы В.Ю. и Т.А. (оба 1988 года рождения), а также В.Т., 1987 года рождения. Между ними возник конфликт, и женщина выпала с балкона. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

