ГКНБ задержал преподавателя Жалал-Абадского госуниверситета по подозрению в мошенничестве

В городе Манас задержан преподаватель педагогического факультета Жалал-Абадского государственного университета - «К.З.А.», подозреваемый в систематическом мошеничестве.

Установлено, что задержанный, используя свое служебное положение, вводил в заблуждение абитуриентов, обещая зачислить их на заочную форму обучения, обеспечить успешную сдачу экзаменов и выдать диплом установленного государственного образца. За свои услуги мошенник периодически получал у жертв денежные средства, якобы для оплаты обучения и «закрытия» семестров.

В настоящее время следствием установлены более 50 аналогичных фактов мошенничества со стороны задержанного преподавателя, совершённых на протяжении последних 5 лет.

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области просит граждан, возможно пострадавших от действий «К.З.А.», обращаться по телефонам: (03722) 5-60-49 и (0556) 06-18-83.