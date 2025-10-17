Украинец из мести опубликовал фото школьника из Кыргызстана в соцсетях

В Telegram-канале «Ужас Бишкека Аверсион» появилась фотография школьника, который, по словам автора паблика, должен был устроить теракт в столичных школах.



Ранее в кыргызстанском сегменте распространилось видео с парнем, который угрожал расправой в школах Бишкека, из-за чего все школы 17 октября решили перейти на онлайн. Однако через некоторое время мэрия столицы отменила это решение и сообщила, что школы будут работать в обычном режиме.



ГУВД Бишкека установило личность парня. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк, которого разыскивают правоохранительные органы России за телефонный терроризм. Кроме этого, милиция провела проверку в школах и не выявила угроз.



Также милиционеры и сотрудники установили личность школьника. Им оказался несовершеннолетний житель жилмассива Эне-Сай. По его словам, он поругался с Овсюком, после чего с аккаунта bishkekhorror ему начали поступать угрозы.



Проверка силовиков показала, что юный кыргызстанец не имеет отношения к Овсюку и его действиям. Фотография подростка появилась, потому что таким образом украинец решил отомстить.



В итоге в отношении родителей школьника инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района составили протокол по ст.102 («Уклонение от родительских обязанностей») КоП КР.



Милиция напоминает, что распространение ложных или провокационных сообщений в интернете влечет уголовную ответственность.

Источник: АКИpress

