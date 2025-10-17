Парень, который странно вел себя в подъезде многоэтажки, оказал сопротивление милиции

Задержан подозреваемый в мелком хулиганстве, сообщили 17 октября в пресс-службе УВД Ленинского района.



16 октября в милицию поступила информация от жителей многоэтажного дома по ул.Абдраева. По их словам, парень, находясь в подъезде, вел себя странно, проверяя электрощитки.



На место прибыла следственно-оперативная группа Ленинского РУВД и он оказал сопротивление: матерился и вел себя агрессивно.



Парня удалось доставить в отделение милиции. Им оказался Ш.Х., 2000 года рождения. В его отношении составили протокол по ст.126 («Мелкое хулиганство») УК КР и водворили в камеру временного содержания.

Источник: АКИpress

