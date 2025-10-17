Установлена личность автора видео с угрозами в адрес школьников Бишкека

Проверка всех столичных школ завершена, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в ГУВД.

По данным милиции, установлена личность мужчины, распространившего угрозы в адрес учащихся. Им оказался разыскиваемый гражданин Украины Овсюк Ярослав Михайлович 2005 года рождения.

Отмечается, что Овсюк объявлен в международный розыск МВД Российской Федерации по обвинению в телефонном терроризме.

ГУВД призывает горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Все поступающие сигналы и сообщения незамедлительно проверяются, сотрудники милиции продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов.

«На данный момент все школы, указанные в списках, осмотрены, подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Мы просим граждан не распространять непроверенные сведения и не создавать панику в мессенджерах и социальных сетях», — говорится в сообщении.

Источник: Кабар