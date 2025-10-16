В Бишкеке выявлен склад по изготовлению контрафактного алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы выявили в городе Бишкек цех по производству контрафактной алкогольной продукции.

По данным надзорного органа, при проверке помещения цеха были обнаружены акцизные марки старого образца и сомнительного происхождения, пустые тары для розлива, крышки и этикетки с названиями известной алкогольной продукции.

По предварительным данным, готовая продукция данного цеха распространялась и реализовывалась на местных рынках.

Сотрудники ГНС на месте составили соответствующие акты, а материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Источник: Кабар