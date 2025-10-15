Убийство 17-летней Айсулуу. Подозреваемый признался в убийстве Камилы Дуйшебаевой

Как уточняется, в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой установлено, что подозреваемый по делу А. К., 1984 года рождения, может быть причастен к ряду других преступлений.

"Сам подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о совершенных им деяниях. Девушки, пострадавшие от его действий, но оставшиеся в живых, также дали показания и рассказали о произошедшем. Однако, несмотря на свидетельства потерпевших, ранее судом в отношении А. К. было принято решение о смягчении меры наказания", - отметили в МВД.

Кроме того, следствие показало, что подозреваемый имеет прямое отношение к убийству Камилы Дуйшебаевой, погибшей при загадочных обстоятельствах в 2014 году.

В настоящее время проверяется возможная причастность А. К. к другим аналогичным преступлениям. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года, ее тело нашли на кладбище в селе Байтик Аламудунского района. Девушка была задушена собственным шарфом.

