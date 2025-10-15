В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве на $66,5 тысяч

Сотрудниками милиции Аламудунского района задержаны подозреваемые в мошенничестве на 66,5 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что в период с декабря 2023 года по июль 2024 года граждане Б.Р., М.А. и иные лица вошли в доверие гражданке И.Т. и обманным путем, под предлогом приобретения автомашин марок «KIA Stinger», «BMW X5» и «KIA K5», принадлежащих заявителю, завладели указанными транспортными средствами.

Сообщается, что автомашины были оценены на общую сумму 81 тыс. долларов США. Покупатели обещали произвести оплату в установленный срок, однако, оплатив лишь 14 500 долларов США, скрылись в неизвестном направлении, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 66 500 долларов США.

По данному факту в ОВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 (Мошенничество) УК КР.

Сотрудниками милиции было установлено местонахождение гражданина М.А. 1993 года рождения и гражданки Т.В. 1988 года рождения, которые на основании ст.96 УПК КР были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается, по итогам будет дана юридическая оценка согласно нормам закона.

Кроме того, сотрудники милиции проверяют причастность данных лиц к аналогичным преступлениям, совершенным на территории других районов Чуйской области.

Источник: Кабар