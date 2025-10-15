Убийство Камилы Дуйшебаевой раскрыто? Задержанного по делу 17-летней Айсулуу подозревают в серии убийств на протяжении 15 лет

Телеканал «ЭлТР» показал репортаж, в котором обвинил подозреваемого в изнасиловании и убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой в других тяжких преступлениях. 41-летнего Кумарбека Абдырова назвали серийным насильником и убийцей.



Пресс-служба МВД 15 октября сообщила, что Абдыров полностью признал вину, а выжившие девушки рассказали подробности.

По данным телеканала, первое преступление подозреваемый совершил в 2006 году. На тот момент 22-летний студент, прогуливаясь по жилмассиву Кок-Жар, напал на девушку. Она шла с матерью, когда почувствовала удар по голове, а после у нее забрали телефон. Оказалось, что Абдыров нанес удар металлическим предметом.



В тот же день он был задержан, но Абдыров попросил прощения и 8 ноября Октябрьский районный суд признал его виновным по ст.167 ч.1 (Грабеж) УК КР (в старой редакции). Его оштрафовали на 5000 сомов и отпустили.



В следующий раз на скамью подсудимых он попал в 2016 году. В Бишкеке Абдыров подрабатывал таксистом на машине «Хонда Стрим». 13 октября 2015 года он подобрал девушку, но до места назначения не довез. По словам пострадавшей, Абдыров изнасиловал ее и выкинул в канаву, а затем скинул на нее камень, надеясь, что он упадет на голову. Но камень упал на руку девушки. Простояв там некоторое время, Абдыров уехал. Пострадавшая, удостоверившись, что преступник ушел, направилась на заправку, где ей помогли.



Сотрудники милиции задержали Абдырова. Октябрьский районный суд 11 февраля 2016 года признал его виновным по ст.28-97 (Покушение на убийство) УК КР (в старой редакции) и приговорил к 12 годам лишения свободы. Однако 12 мая Бишкекский горсуд изменил решение первой инстанции и признал виновным по ст.168 (Разбой) и ст.123 (Похищение человека) УК КР (в старой редакции). Абдырова приговорили к 7 годам лишения свободы в ИК-32. 28 апреля 2018 года его освободили условно-досрочно — он попал под амнистию.



После того, как Абдырова задержали за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы села Барскоон, в рамках следствия милиция пригласила на допрос девушку, по заявлению которой Абдыров был задержан в 2015 году. Она рассказала, что тогда подозреваемый ей говорил, что пострадавшая «могла возбудить его, а другие не могли». Тогда девушка поняла, что это было не первое преступление Абдырова и оперативники ГУУР МВД смогли выйти на другие.



Возможные преступления Абдырова:



- 14 марта 2011 года примерно в половине пятого вечера в ОВД Сокулукского района поступил вызов о том, что в поле в селе Орок по дороге в село Кун-Туу нашли женский труп. Ею оказалась жительница столицы А.Ж.Б., 1989 года рождения, которая с 12 февраля 2011 года числилась как без вести пропавшая.



Бишкекчанку сначала изнасиловали, потом убили. Она была на 8 месяце беременности.



- 13 марта 2014 года в 23:37 в УВД Первомайского района поступила информация, что по ул.Раззакова обнаружен труп девушки азиатской внешности 20-25 лет. На место прибыла следственно-оперативная группа и увидела, на голову девушки надели белый целлофановый пакет, а ее руки связаны за спиной.



Милиционеры установили личность покойной. Ею оказалась 22-летняя М.С.Н. Экспертиза показала, что она была сначала изнасилована, а затем задушена. Преступника не удалось найти.



Спустя 11 лет Абдыров показал, как убил девушку и где бросил тело.



- 10 марта 2014 года 18-летняя Камила Дуйшебаева направилась на встречу с друзьями. Вечером 16 марта ее тело было обнаружено на обочине первого километра автомобильной дороги из села Арка в сторону села Жал Аламединского района. Камилу задушили.



Преступление вызвало общественный резонанс и заявляли о причастности брата бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой — Калыбека Салянова. По версии следствия, в день пропажи последний звонок был от Салянова.



В 2017 году МВД сообщало, что начат розыск гражданина Эльтуйбасова (Салянова) Калыбека Эльтуйбасовича, 1962 года рождения. По данным ведомства, он воспрепятствовал следствию по делу об убийстве Дуйшебаевой. В его отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Как говорилось в следственных материалах, 22 марта 2014 года Эльтуйбасов и владелец сауны А.Н., заведомо зная о проводимых действиях со стороны сотрудников милиции по изъятию записей камер видеонаблюдения, установленных в сауне, приняли меры по удалению записей за 10 марта 2014 года.



Первоначально Эльтуйбасов проходил по делу в качестве свидетеля.



Калыбек Эльтуйбасов через Интерпол был объявлен в розыск. По некоторым данным, в 2016 году через Казахстан выехал в Россию, а дальше в США. Он был задержан миграционными службами США. 4 июля 2019 года Иммиграционный суд США предоставил Эльтуйбасову политическое убежище.



«Девушка лежала головой сюда, я ее взял и бросил примерно куда-то вот сюда», - рассказал на допросе Абдыров по делу об убийстве Камилы.



На данный момент следствие продолжается. «Проверяется возможная причастность Абдырова к другим аналогичным преступлениям», - заверили в МВД.

Источник: АКИpress

