ГКНБ задержал начальника ОБДД Нарынского района

ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД задержал начальника ОБДД по ОВД Нарынского района майора милиции К.Н.Т., подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения.

По информации пресс-службы ГКНБ, в ходе следственно-оперативных мероприятий по делу установлено, что К.Н.Т., пользуясь служебным положением, обманным путём завладел денежными средствами жителя Нарына.

Возбуждено уголовное дело по п.4 ч.4 ст.209 (Мошенничество) УК КР. Задержанный водворён в ИВС ОВД Ат-Башинского района Нарынской области. Решением суда его взяли под стражу сроком на 2 месяца.

Источник: vesti.kg



