Незаконная постройка домов в контуре №172 в Кок-Жаре. Задержан аким Ноокатского района Эмиль Чакибаев

Задержан аким Ноокатского района Ошской области по факту незаконного строительства домов в контуре №172 в селе Кок-Жар, сообщили 14 октября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В рамках уголовного дела по ст.336 («Коррупция») УК КР установлено, что бывший глава Кок-Жарского айыл өкмөтү, а ныне аким Ноокатского района Ч.Э. крупные землевладельцы О.С. и Ж.Т. вступили в сговор. По версии следствия, подозреваемые незаконно организовали раздел крупных земельных участков на мелкие в контуре №172. Эти участки в дальнейшем были проданы под строительство жилых домов.



«В результате на землях Кок-Жар айыльного аймага массово велось незаконное жилищное строительство — были установлены электрические опоры, проложены водопроводы и гравийные дороги. Из-за данных незаконных действий пострадал плодородный слой сельскохозяйственных земель, а причиненный государству ущерб превысил 2 миллиарда сомов», - отметили в милиции.



В итоге Ч.Э., 1982 года рождения, был задержан и водворен в ИВС.



Ведется следствие.



Акимом Ноокатского района является Эмиль Чакибаев. В марте 2025 года он был назначен на эту должность.

Источник: АКИpress

