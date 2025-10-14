Жителя Иссык-Аты задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Иссык-Атинском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, оперативники получили информацию о том, что некий мужчина с сообщниками наладил устойчивый канал поступления гашиша и марихуаны с целью дальнейшего сбыта.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по ст. 282 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК КР.

Подозреваемый был установлен, им оказался С.А., 1965 года рождения. В ходе обыска в его доме обнаружили гашиш. Мужчину водворили в ИВС. Расследование продолжается.

Фото пресс-службы ГУВД



