ГКНБ выявил коррупционную схему в Жайылском филиале «Кадастра»

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в системе ГУ «Кадастр» Жайылского района Чуйской области установлены факты незаконных действий должностных лиц филиала ГАЗР Жайылского района.

Установлено, что отдельные должностные лица указанного филиала, действуя в сговоре организовали коррупционную схему по незаконному выводу земельных участков в частную собственность. Для реализации противоправных действий использовались поддельные первичные документы, что позволило оформлять государственные акты на частную собственность без законных оснований.

В результате проведенных обысковых мероприятий на территории филиала ГАЗР Жайылского района и по месту проживания должностных лиц обнаружены и изъяты печатные машинки и бланки государственного образца старого типа, печать ГАЗР, датированная 2004 годом, новые и неоформленные государственные акты на право частной собственности.

Кроме этого установлены факты незаконной выдачи государственных актов на право частной собственности земельных участков, а именно путем подделки первичного документа и дальнейшим оформлением их в реестре ГУ «Кадастр».

В рамках уголовного дела задержан начальник Жайылского филиала ГУ «Кадастр» «И.Р.Р.», который водворен в СИЗО №21 ГСИН при КМ КР.