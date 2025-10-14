ГКНБ задержал троих преподавателей Евразийского университета, 287 дипломов будут аннулированы

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках борьбы с коррупционными проявлениями в системе высшего образования организовал комиссионную проверку учебной деятельности Некоммерческого образовательного учреждения «Евразийский университет» (НКОУ ЕУ).

По результатам проверки, в отношении преподавателей НКОУ ЕУ было возбуждено уголовное дело по факту подделки официальных документов. В частности, указанные преподаватели, заведомо зная, что отдельные студенты систематически не посещают лекции, модули и зачетно-экзаменационные сессии, грубо нарушая основные принципы государственной политики в сфере образования и другие нормативно-правовые акты, злоупотребляя своими полномочиями незаконно внесли балы (оценки) в зачетно-экзаменационные ведомости отдельным студентам НКОУ ЕУ.

По уголовному делу установлены 19 преподавателей причастных к данной противоправной деятельности, из них трое «К.А.М.», «К.Н.А.» и «Э.уулу У.» задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Кроме этого, проверкой была выявлена незаконная выдача 287 дипломов о высшем образовании, которые в дальнейшем будут аннулированы в соответствии с законодательством КР.

ГКНБ КР предупреждает, что вовлеченные в коррупционные действия граждане неизбежно будут привлечены к ответственности вне зависимости от их статуса или социального положения, согласно действующему законодательству КР.