Сотрудники «Унаа» ежедневно «зарабатывали» на курсантах автошкол до 50 тысяч

ГКНБ выявил коррупционную схему, организованную сотрудниками Джалал-Абадского регионального отдела Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава (бывший «Унаа») при приеме практических экзаменов у курсантов автошкол.

По данным ведомства, установлено, что должностные лица учреждения, действуя в сговоре с преподавателями частных автошкол организовали систематический сбор денежных средств с курсантов за сдачу практического экзамена по вождению.

Согласно схеме, курсанты передавали денежные средства (от 5000 до 10 000 сомов) посредникам из числа гражданских лиц, которые в свою очередь обеспечивали получение положительной оценки при сдаче экзамена через сотрудников УГЦ. В день сдачи практического экзамена от 10 до 15 курсантов проходили через данную коррупционную схему, а незаконный доход организаторов составлял от 30 000 до 50 000 сомов ежедневно.

10 октября текущего года в рамках возбужденного уголовного дела при получении очередной взятки с поличным были задержаны сотрудники УГЦ и их пособники: граждане Б.М.М., Д.Т.А., С.Э.А. и М.Б.А. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.