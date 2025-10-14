ГКНБ пресек деятельность мошеннической лотереи «Ош сила»

В Оше выявлена и пресечена деятельность группы лиц, которые вступили в преступный сговор и организовали мошенническую схему путем проведения фиктивной лотереи «Ош сила» в нарушение требований Закона КР «О лотереях», без каких-либо разрешительных документов.

Установлено, что организаторы указанной лотереи в целях завладения денежными средствами участников лотереи и личного обогащения проводили розыгрыши лотереи, в результате которых определялись фиктивные победители.

Так, для привлечения большого количества участников разыгрывались в качестве призов дорогостоящие призы, в виде движимого и недвижимого имущества (автомашины, квартиры, земельные участки). Фактически, победителями являлись подставные лица и все призы оставались у организаторов лотереи. Тем самым, они вводили в заблуждение простых граждан мнимыми призами и повышали доходы от своей мошеннической деятельности.

В результате проведенных обысков в офисе лотереи «Ош сила» обнаружены и изъяты вещественные доказательства – принтер для печати лотерейных билетов, барабан для розыгрыша, автомобили, которые использовались в качестве призов в незаконных лотереях, а также документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (п.2. ч.4 ст.209 Уголовного кодекса КР). Организаторы незаконной лотереи К.у.К. и Б.М.А. задержаны и водворены в СИЗО №21.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных лиц к указанному факту.

ГКНБ КР напоминает о том, что в соответствии с профильным законодательством КР на территории Кыргызской Республики организатором профессиональной лотереи является Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания», призывает граждан не приобретать билеты и не участвовать в незаконных лотереях.