ГКНБ задержал бывшего замруководителя аппарата ЖК по подозрению в вымогательстве $200 тыс.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий установлен факт получения 200 тысяч долларов США со стороны граждан КР К.Б.Ш. (экс-заместитель руководителя аппарата ЖК КР) и А.Т.Н. которые по предварительному сговору войдя в доверия одному из представителей бизнеса вымогали денежные средства прикрываясь близкими связями с Председателем ГКНБ КР генерал-полковником Ташиевым К.К., где обманным путем получили 200 тысяч долларов США за прекращения уголовного преследования со стороны ГКНБ КР.

При этом 10 октября 2025 года по результатам проведенных мероприятий указанные К.Б.Ш. и А.Т.Н., задержаны и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.