ГКНБ задержал мужчину за махинацию с земельными участками в Джети-Огузе

В ходе проводимой системной работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления, а также противодействия т.н. «земельной мафии», ГКНБ установлен гражданин КР «Б.Б.Ж.» - директор ОсОО «К.KG», который пользуясь доверием граждан, реализовывал фиктивное право пользование на государственные земельные участки расположенные в Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

В частности, «Б.Б.Ж.» ранее предоставлявший услуги населению по топографической съемке земельных участков, заведомо зная расположение свободных земельных участков, незаконно изготовил фиктивные удостоверения на право пользование земельными участками лесного фонда Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, мерою 71 га, которые в дальнейшем реализовал гр. КР «Т.Б.» за 115 тыс. долларов США.

По результатам следствия гражданин КР «Б.Б.Ж.» задержан и водворен в ИВС ГОВД г.Каракол.

Вместе с тем, ГКНБ КР просит граждан быть бдительными, избегать действий недобросовестных лиц, которые под различными предлогами реализовывают земельные участки, в том числе права пользования на территории Иссык-Кульской области. В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями рекомендуем обратиться в УГКНБ КР по Иссык-Кульской области.