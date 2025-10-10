В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки

Сотрудники УВД Сокулукского района задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, в 2022 году гражданка Ж.А. продала жителю района четыре участка по 4 сотки в селе Военно-Антоновка (Кожомкул) за $10 тысяч каждый. Общая сумма сделки составила $40 тысяч. Позже выяснилось, что настоящими владельцами этих земель были другие люди.

Кроме того, под предлогом проведения коммуникаций, оформления доверенности и внесения участков в красную книгу подозреваемая получила от потерпевших еще 440 тысяч сомов. После получения денег женщина перестала выходить на связь.

С аналогичными заявлениями в милицию обратились и другие граждане — Э.К., 1977 года рождения, и У.К., 1981 года рождения. По этим фактам также возбуждены уголовные дела по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе разыскных мероприятий 48-летняя подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.

Источник: 24.kg