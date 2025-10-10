ГКНБ задержал начальника каракольского «Водоканала»

В ходе проводимой системной работе по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления, ГКНБ КР, установлен факт злоупотребления должностным положением руководства Каракольского муниципального предприятия «Водоканал».

Установлено, что в 2023 году в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой г.Каракол, ответственные работники провели тендер на буровые работы трех скважин на территории одного из водозаборов города, со сроком сдачи до 31 декабря 2023 года, тендерной стоимостью 38 млн. 927 тыс. сомов.

Однако, с указанного момента по настоящее время ответственные работники ОсОО «В» ссылаясь на различные причины (отсутствие возможности бурения из-за сложного рельефа), отклонились от заданного проекта, использовали некачественные расходные материалы, в результате которого, от пробуренных скважин не поступает требуемый объем питьевой воды.

В свою очередь, должностные лица указанного муниципального предприятия, несмотря на отклонение от проекта, подписали завышенные акты выполненных работ, тем самым нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 6 млн. сомов.

По результатам следствия задержаны: начальник Каракольского муниципального предприятия «Водоканал» «О.Ж.К.» и ответственный работник ОсОО «В» - «Д.Р.К.», которые водворены в ИВС ГОВД г.Каракол.