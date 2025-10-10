ГКНБ задержал мужчину, присвоившего $210 тыс. и BMW X7 под видом получения тендера на поставку угля в ТЭЦ Бишкека

ГКНБ КР в процессе мониторинга социальных сетей обнаружена публикация блогера Н.Мотуева, в котором последний заявлял, что гражданин К.Ш.Ш., 27.09.1974 г.р., уроженец Алайского района Ошской области, прикрываясь связами и именем Председателя ГКНБ КР Ташиева К.К. под предлогом получения крупного тендера на поставки угля в ТЭЦ г.Бишкек, обманным путем завладел денежными средствами в размере 210 тысяч долларов США и автомашиной марки BMW Х7 принадлежащей гражданке КР М.Г.А.

После проведенных установочных мероприятий нами инициировано письменное заявление от М.Г.А., которая также подтвердила факты, указанные в опубликованном видеоролике.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий К.Ш.Ш. был задержан и доставлен в ШК ГКНБ КР, где в ходе беседы последний полностью признал свою вину и подтвердил вышеуказанные факты.

В настоящее время ГСУ ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению.

Водворен в СИЗО-1 ГСИН при КМ КР.