ГКНБ задержал преподавателя КГМА при получении взятки в 150 тыс. сомов

В главном корпусе КГМА 8 октября при получении денежных средств от студентов в размере 150 тыс. сомов задержан преподаватель Д.Н.Д., 1987 года рождения, сообщила пресс-служба ГКНБ.



По версии следствия, во время задержания в преподавательском кабинете находилась студентка А.А., 2002 года рождения. При личном обыске у нее обнаружены 100 тыс. сомов. На предварительном допросе она дала показания, что намеревалась передать эти деньги, собранные со всех студентов учебной группы, преподавателю Д.Н.Д. для гарантированного прохождения предстоящих зачетов на зимней сессии.



Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.343 (Вымогательство взятки в крупном размере) Уголовного кодекса КР.



ГКНБ установил, что Д.Н.Д., пользуясь своим служебным положением, требовал у студентов денежные средства за положительные результаты экзаменационной сессии, а в противном случае грозился лишить возможности получения зачетов или занижения экзаменационных баллов.



По оперативным данным, Д.Н.Д. фактически не проводил занятия со студентами, то есть не выполнял в полном объеме утвержденный учебный план. Кроме того, он умышленно занижал студентам выставленные баллы для последующего получения денежных средств.



Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.



В ГКНБ добавили, что проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению возможных причастных лиц из числа преподавательского состава и администрации вуза, а также выявления возможных аналогичных фактов.



