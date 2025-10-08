Двойное убийство в «Ак-Ордо»: подозреваемый задержан

Милиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо», совершенном в ночь на 3 октября. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Задержанный — 2006 года рождения. По информации СМИ, его удалось задержать благодаря анонимному звонку в милицию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов, расположенных в жилмассиве «Ак-Ордо» по улице Ынтымак, произошло убийство. На видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружена его кепка.

Он проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения.

Источник: 24.kg