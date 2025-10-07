Коррупционная схема в ГАУГИ: ГКНБ задержал бухгалтера за присвоение гарантийных взносов физлиц

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению коррупционных проявлений при проведении электронных аукционов и поступлений от арендных платежей в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - ГАУГИ), выявлена коррупционная схема.

В частности, отделом финансов и контроля ГАУГИ на основании фиктивных протоколов электронных аукционов по предоставлению государственного имущества, в аренду перечислялись денежные средства в крупном размере в виде возврата гарантийных взносов физическим лицам, которые в электронных аукционах не принимали участие, в последствии ответственные работники с целью материального обогащения присвоили указанные денежные средства.

В рамках расследования уголовного дела по данному факту 3 октября с.г. главный специалист отдела финансов и отчетности ГАУГИ (бухгалтер) С.А.Н., 1996 г.р. задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному факту.