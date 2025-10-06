Разыскивается подозреваемый в двойном убийстве в Бишкеке

В Бишкеке в ночь на 3 октября в жилмассиве Ак-Ордо в доме по ул.Ынтымак произошло убийство. Ранее редакция «Турмуш» писала, что погибшие — брат и сестра.



«Уважая чувства родственников погибших, которые выступили против распространения каких-либо деталей дела, мы воздерживаемся от предоставления дополнительной информации. По мере завершения следственных действий и задержания подозреваемого лица, общественность будет незамедлительно проинформирована», - отметили в пресс-службе МВД.



На видеозаписях с камер наблюдения зафиксирован подозреваемый. На месте обнаружен предмет одежды — кепка.



Милиция просит всех, кто видел разыскиваемого или знает о его местонахождении, сообщить по номерам телефонов: 0 702 119 052, 0 772 144 239, 0 556 848 080, 102.

Источник: АКИpress

