В Жалал-Абаде задержан гражданин соседней страны с 5 кг гашиша

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал переправки наркотических средств из КР в РУ.

Установлено, что иностранный гражданин «А.А.А.» приобрел на территории Жалал-Абадской области крупную партию наркотических средств - гашиш весом 5 кг. и планировал переправить в РУ.

02 октября 2025 года в рамках уголовного дела по ст. 282 ч. 3 УК КР вблизи государственной границы КР-РУ участка Лола с.Достук Ноокенского района Жалал-Абадской области при попытке переправки 5 кг. наркотических средств задержан «А.А.А.».

Ведется следствие.