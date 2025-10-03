Через аэропорт «Манас» в Бишкек незаконно ввезли 18 iPhone 17 Pro Max — ущерб составил почти 0.5 млн сомов

В Бишкеке сотрудники таможни и ГКНБ выявили попытку незаконного ввоза мобильных телефонов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным ведомства, 20 сентября 2025 года двое граждан С.А. и А.Б.,1992 года рождения, прибывшие в международный аэропорт «Манас» рейсом из Дубая, прошли через «зеленый коридор», предназначенный для пассажиров из стран ЕАЭС.

При проверке выяснилось, что они скрытно провезли телефоны без оформления таможенных процедур. Позже в торговом центре ЦУМ «Айчурек» в бутиках N.S. и C.B.S. были изъяты 18 смартфонов iPhone 17 Pro Max. По заключению Торгово-промышленной палаты КР, средняя стоимость одного устройства составляет 195–225 тысяч сомов.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 476 271 сом. Материалы по делу переданы в Следственное управление ГТС для правовой оценки.