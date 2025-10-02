В Кыргызстане задержаны чиновники за мошенничество с земельными участками

По факту мошенничества с земельными участками задержаны специалист Базар-Коргонского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам «А.А.Т.» и айыл башчы местного самоуправления Сейдукумского айыл окмоту «М.У.У.».

Установлено, что задержанные обманным путем получали денежные средства от граждан за оформление земельных участков, при этом подделывали документы и отчуждали участки без согласия собственников, что привело к передаче земли третьим лицам и ущербу для пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ч. 4 ст. 209 (мошенничество с использованием служебного положения) УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.