Подозреваемому в убийстве 17-летней девочки грозит пожизненное лишение свободы - МВД

В отношении подозреваемого в убийстве Айсулуу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом в прямом эфире агентства «Кабар» сообщил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.

«После задержания подозреваемый сам рассказал, как все произошло: где он похитил девушку, где изнасиловал и убил её, а также указал место, где спрятал тело. Эти данные были зафиксированы в ходе следственных действий и представлены суду как доказательство. На основании этого суд избрал меру пресечения - арест сроком на два месяца», - сообщил Макилов.

Он добавил, что за убийство подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

«В обществе возник вопрос, почему возбуждено уголовное дело только по статье “Убийство”. Дело в том, что сразу при возбуждении оно было квалифицировано именно как убийство, поскольку на тот момент мы не знали всех обстоятельств. Поэтому расследование продлится два месяца, а при необходимости дольше. Также будет проверяться, был ли подозреваемый знаком с девушкой, с какой целью он поехал в тот район», - отметил он.

Источник: Кабар