Обвиняемого в убийстве 17-летней Айсулуу взяли под стражу на два месяца

Обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой на Иссык-Куле взяли под стражу на два месяца. Решение принял Джеты-Огузский районный суд.

Уголовное дело будет расследовать Следственная служба МВД.

Напомним, 27 сентября 2025 года на Иссык-Куле пропала 17-летняя Айсулуу. Девушка поехала в гости к подруге в соседнее село и перестала выходить на связь. 29 сентября ее тело нашли в Боомском ущелье. По подозрению задержан 41-летний житель Бишкека.

На допросе мужчина признался, что похитил девушку, изнасиловал и убил. Тело Айсулуу он закопал возле озера Иссык-Куль. Однако чуть позже вернулся, выкопал тело и бросил в Боомском ущелье.

Ранее задержанный уже был судим за сексуальное насилие.

Источник: vesti.kg



