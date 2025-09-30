ГКНБ задержал адвоката при получении $7000

24 сентября 2025 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР был с поличным задержан адвокат А.С.А. при получение денежных средств в размере 7000 долларов США от гражданки КР, выступившего заявителем по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного п.4 ст.209 УК Кыргызской Республики.

Согласно материалам уголовного дела, адвокат «А.С.А.» вымогал у заявителя денежную сумму в размере 7000 долларов США за положительное разрешение уголовного дела, рассматриваемого в Ленинском районном суде г.Бишкек.

На основании санкции Ленинского районного суда г.Бишкек «А.С.А.» водворен в СИЗО ГКНБ КР.