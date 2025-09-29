В Жалал-Абаде задержан лжесотрудник ГКНБ и МВД РФ

В с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области задержан гр. «А.А.», который представлялся сотрудником ГКНБ КР и мошенническим путем завладел денежными средствами граждан. Свои действия «А.А.» обосновывал необходимостью оказания органам ГКНБ финансовой помощи и прикрывался своими связями с высшими должностными лицами страны. Впоследствии, вместо возврата долга, подозреваемый оказывал давление на потерпевших и для убедительности демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

В ходе задержания в автомашине обнаружены удостоверение сотрудника МВД РФ и другие предметы, имитирующие принадлежность к правоохранительным органам.

ГКНБ КР просит граждан, возможно пострадавших от мошеннических действий «А.А.», обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области: 0995 01 22 10 (WhatsApp).

ГКНБ КР также просит общественность не верить подобным мошенникам и преступным действиям, которые выманивают средства граждан на цели оказания финансовой и иной материальной помощи органам ГКНБ КР.