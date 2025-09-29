ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ Кыргызской Республики государству в с.Баетово Ак-Талинского района возвращен земельный участок бывшей межколхозной строительной организации (МСО) общей площадью 1,98 га.

МСО была создана в 1964 году для развития в регионе производственных объектов.

В том же году, Решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Ак-Талинского района МСО был выделен земельный участок 4,0 га под строительство производственных объектов в с.Баетово Ак-Талинского района.

В 1993 году МСО было реорганизовано в акционерное общество (АО) «Демилге», руководителем которого был избран «Ч.К.».

«Ч.К.» в 2004 году вывел в частную собственность данное предприятие путем ликвидации АО.

Данный объект передан на баланс Баетовского айылного аймака Ак-Талинского района согласно соответствующего Акта приема-передачи.

Продолжаются соответствующие мероприятия по возврату остальных объектов, ранее относимых к МСО.