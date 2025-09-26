ГКНБ задержал руководителя стройкомпании «Делмар групп» за нарушения на объекте в микрорайоне «Восток-5»

Сфера строительства является одной из важнейших частей жизни стремительно развивающегося города. С расширением территории города, ростом населения отмечается значительный рост строительства многоэтажных жилых домов и нежилых строений, где зачастую нарушаются установленные законодательные и проектные требования, включая законные интересы и права граждан (дольщиков) .

В этой связи, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и нарушение строительных норм в отношении застройщика жилого комплекса «Санхаус плюс», расположенного в мкр. «Восток-5» г.Бишкек. Так, 24 сентября 2025 года в социальной сети «Фейсбук» было опубликовано видеообращение жителей указанного комплекса с жалобой на подрядную организацию, которая не выполнила свои обязательства, в результате чего дом не был сдан в эксплуатацию. Еще до строительства, компания рекламировала жилой комплекс, как максимально комфортный для проживания в условиях большого города - наличие систем безопасности, огороженная территория, собственный подземный паркинг и др.

В ходе проверки обращения жителей установлено, что строительство дома проведено с нарушением и отклонением от согласованного проекта. Фактически никакой подземной парковки жильцы дома так и не получили, несмотря на ее наличие в проекте.

Установлено, что руководители компании в целях увеличения своей прибыли, в нарушение проектной документации и строительных норм, отклоняясь от утвержденного проекта переоборудовали подземный паркинг под коммерческие помещения. Что существенного нарушило условиях договоров купли-продажи, законные права жильцов комплекса, а также усугубило дорожную ситуацию на близлежащей территории.

Осознавая невозможность ввода в эксплуатацию данного объекта без парковки, руководители компании предпринимали неоднократные попытки включить этот жилой комплекс в список объектов, подпадающих под амнистию, через руководство Министерство строительства, ЖКХ и коммунального хозяйства. Что позволило бы им не выполнять свои обязательства по обеспечению парковочными местами жильцов комплекса.

В результате проведенных мероприятий директор стройкомпании «О.Б.М.» и руководитель проектной организации, осуществлявшей надзор, «Б.Э.Б.» задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Указанные лица в ходе следствия признали неправомерность своих действий в части неисполнения проекта и обязались обустроить в надлежащем виде соответствующую парковку на прилегающей территории.

ГКНБ КР подолжает работу по установлению иных фактов подобных нарушений, строго предупреждает о недопустимости ущемления прав граждан и призывает ответственных и должностных лиц уполномоченных государственных органов и представителей строительных компаний осуществлять свою деятельность строго в соответствии с требованиями законодательства и напоминает об уголовной ответственности за их грубое нарушение.