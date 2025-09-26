ГКНБ водворил в СИЗО 23 должностных лица по делу о коррупции на КПП «Чалдовар»

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена вновь организованная устойчивая коррупционная схема в зоне деятельности пункта пропуска «Чалдовар-Автодорожный» Чуйской области со стороны сотрудников контролирующих органов, в частности куда были вовлечены работники Государственной налоговой службы при КМ КР, военнослужащие Пограничной службы, работники Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и работники Государственной инспекции по весогабаритному контролю при Министерстве транспорта и коммуникации КР.

Так, установлено, что в зоне деятельности КПП «Чалдовар-Автодорожный» должностные лица ГНС, ПС и МТиК в сговоре с отдельными т.н. «толкачами» организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному импорту товаров из стран ЕАЭС с использованием фиктивных товара-сопроводительными документами (с искажением фактического объема и стоимости ввозимого товара), в корыстных целях и личного обогащения.

При этом, по результатам проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что в целях осуществления незаконного импорта товаров из стран участниц ЕАЭС с поддельными документами, злоумышленники систематически передавали денежные средства сотрудникам ПС, ГНС, ГИВФБ и МТиК посредством пополнения интернет кошельков «M-Банк» и в наличной форме для дальнейшего сокрытия контрабандного ввоза товаров в КР.

24 сентября 2025 года по результатам комплекса следственных действий 7 сотрудников налоговой, 6 военнослужащих пограничной службы, 4 работника Минтранса и 6 работников Минсельхоза, а также т.н. «толкачи» были задержаны и в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к указанной коррупционной схеме.