У жителя Иссык-Кульской области ГКНБ нашел 12,6 кг каннабиса

В рамках проводимой работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками ГКНБ КР 19 сентября 2025 года при попытке сбыта соломы каннабиса в особо крупном размере за 70 тыс. сомов задержан гражданин Т.А., у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства в виде смолы каннабиса, предметы и приспособления по изготовлению наркотических средств кустарным способом, а также боеприпасы без каких-либо разрешительных документов. Общий вес изъятых наркотических средств составил 12,6 кг.

Также в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий зафиксированы факты систематического сбыта со стороны Т.А. наркотических средств в виде гашиша в крупном размере.

В отношении Т.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО г.Каракол. Ведется следствие.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.