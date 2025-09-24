Двоих кыргызстанцев задержали с партией наркотиков

Государственным комитетом национальной безопасности пресечена деятельность наркогруппировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических средств в г.Балыкчы.

Установлено, что граждане КР Т.Э.Ж. и Ж.у.Э., на систематической основе занималась транспортировкой наркотических средств из Иссык-Кульского района в г.Балыкчы, где кустарным методом занималась изготовлением наркотической продукции для последующего употребления и сбыта.

22 сентября т.г. в ходе следственно-оперативных мероприятий, Т.Э.Ж. и Ж.у.Э. при перевозке наркотических средств были задержаны, в результате обыска было изъято 6 кг. наркотической продукции, предметы для изготовления наркотических средств, а также незарегистрированное огнестрельное оружие модели «Тоз 8».

Т.Э.Ж. и Ж.у.Э. задержаны и водворены в СИЗО г.Каракол сроком на 2 месяца.

Ведется следствие.