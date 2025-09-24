Задержана подозреваемая в крупном мошенничестве

Задержана подозреваемая в крупном мошенничестве, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



12 сентября в милицию обратилась частная предпринимательница. По ее словам, 13 ноября 2023 года она дала в долг знакомой женские куртки на сумму более $11 тыс. Она должна была вернуть деньги в течение недели, но в итоге обманула, в марте 2024 года сменила фамилию и скрылась.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую А.А., 1991 года рождения. Ее водворили в ИВС.



В отношении задержанной поступило еще два аналогичных заявления. В связи с чем милиция не исключает, что она причастна к другим. Правоохранительные органы просят всех, кто владеет какой-либо информацией или пострадал от действий подозреваемой, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (778) 64-94-99, 0 (708) 45-49-08, 0 (312) 36-30-36 или 102.

Источник: АКИpress

