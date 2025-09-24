ГКНБ: Задержаны ряд должностных лиц, причастных к устойчевой коррупционной схеме на контрольно-пропускном пункте

Сегодня, 24 сентября текущего года, состоялось совещание с участием Заместителя Председателя Кабинета Министров КР – Председателя ГКНБ генерал-полковника К.Ташиева с участием руководителей и представителей Министерств и ведомств.

В ходе совещания председатель ГКНБ К.Ташиев отметил, что несмотря на принятый закон «О противодействия коррупции» вступивший в силу 20 января 2025 года, со стороны руководителей органов власти имеет место слабый контроль за исполнением функциональных обязанностей сотрудников, отсутствие разъяснительной, профилактической и аналитической работы направленных на искоренение коррупционных рисков в своей деятельности, а также слабый подбор кадров при назначении на уязвимые участки работы.

Далее, в ходе совещания председатель ГКНБ К.Ташиев сообщил, что темой сегодняшнего совещания, послужила ситуация на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-Автодорожный» Чуйской области.

Так, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена новая устойчивая коррупционная схема в зоне деятельности вышеуказанного КПП, организованная путем предварительного совместного сговора должностных лиц контролирующих органов, куда были вовлечены сотрудники Государственной налоговой службы, военнослужащие Пограничной службы, сотрудники Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также работники Государственной инспекции по весогабаритному контролю при Министерстве транспорта и коммуникации КР.

Установлено, что в зоне деятельности КПП «Чалдовар-Автодорожный» должностные лица налоговой службы, пограничной службы, Минтранса и Минсельхоза в сговоре с отдельными т.н. «толкачами» создали коррупционную схему по незаконному импорту (контрабанде) товаров из стран участниц ЕАЭС с использованием фиктивных товара-сопроводительных документов в которых искажались фактические данные объема и стоимости ввозимого товара, в корыстных целях и личного материального обогащения.

При этом, по результатам проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 336 УК КР (коррупция) установлено, что граждане КР – Ж.Н.Т., Ш.у.К. (депутат местного кенеша с.Чалдовар), Т.К.Э., и гражданин РУз Т.Э.Н. зарегистрировали компанию ОсОО «ТД Жорго» и ОсОО «Радиант» в целях осуществления незаконного импорта товаров из стран участниц ЕАЭС с поддельными документами, которые систематически передавали в виде взятки денежные средства сотрудникам указанных государственных органов посредством пополнения интернет кошельков «М-Банк» и в наличной форме для дальнейшего сокрытия контрабандного ввоза товаров в КР.

18 сентября 2025 года Н.Ж. и Э.Т. по результатам следственно-оперативных мероприятий были задержаны, от которых получены неопровержимые доказательства имеющейся коррупционной схемы контрабанды товаров, в том числе систематического получения денежных средств со стороны должностных лиц в том числе в отношении 7 сотрудников налоговой, 6 военнослужащих пограничной службы, 7 работников фитосанитарной службы Минсельхоза и 4 работника весогабаритного контроля Минтранса.

Указанная коррупционная схема заключалась в том, что т.н. «толкачи» брали у фактических владельцев груза от 1500 – 2000 долларов США за одну единицу большегрузного транспорта для ввоза товара по поддельным документам с фиктивными данными используя свои фирмы «ТД Жорго» и «Радиант». При этом размер незаконного вознаграждения между должностными лицами государственных органов варьируется от 5000 до 7000 сомов. По полученным данным, с пункта пропуска «Чалдовар Автодорожный» должностными лицами государственных органов ежедневно собирается 80 000 сомов. Действиями указанной коррупционной схемы бюджету республики нанесен многомиллионный ущерб.

Кроме того, генерал-полковник К.Ташиев сообщил, что поступают аналогичные сведения об имеющихся коррупционных фактах в зоне деятельности других контрольно-пропускных пунктах таких как «Ак-Жол Автодорожный» и «Ак-Тилек Автодорожный» на территории Чуйской области.

В этой связи, Председатель ГКНБ К.Ташиев поручил уволить всех виновных лиц, наложить арест на их имущество, провести комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий на установления всех причастных к данной коррупционной схеме лиц, по результатам чего взять их под стражу, а также будут даны соостветсвующие представления о рассмотрении занимаемой должности в отношении руководителей государственных органов.