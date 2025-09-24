За мошенничество в особо крупном размере задержан экс-депутат ЖК

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщает о задержании директора ОсОО «Строительная компания Береке» – «С.У.Ч.» (экс-депутата Жогорку Кенеша КР от п/п «Кыргызстан»), по факту мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что 04 апреля 2019 года между «С.У.Ч.» и «А.А.» был заключён договор долевого участия о строительстве многоэтажного жилого дома. В рамках указанного соглашения «А.А.» предоставил под нужды строительства земельный участок площадью 45 соток на территории г. Ош.

В соответствии с условиями договора строительная компания обязалась по завершении строительства передать «А.А.» 2 тыс. 750 кв. м от общей площади возводимого многоэтажного жилого дома. Однако «С.У.Ч.», используя своё влияние, не исполнил договорные обязательства, а также неправомерно оформил указанный земельный участок на свою компанию.

По результатам проведённых следственных действий «С.У.Ч.» предъявлено обвинение по п.1 ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (мошенничество в особо крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. Следственные действия продолжаются.