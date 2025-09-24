Чынгыз и Жаник, угрожая убийством, вымогали деньги. Их задержали

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Следствие продолжается.

Задержаны подозреваемые в систематическом вымогательстве, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



16 сентября в милицию с заявлением обратился житель столицы. По его словам, 13 сентября двое парней по имени Чынгыз и Жаник представились людьми ныне покойного криминального авторитета Чынгыза Джумагулова, который был известен по прозвищу «Дөө Чынгыз». Они потребовали 30 тыс. сомов, а позже уже 100 тыс. сомов. Они пообещали сжечь дом и машину, а также убить заявителя, если он обратится в милицию.



Данный факт был зарегистрирован по ст.208 («Вымогательство») УК КР.



Оперативники УУР ГУВД Бишкека задержали подозреваемых У.Ж., 2000 года рождения, и К.Ч., 2004 года рождения, в общепите на Чуй—Исанова при получении 20 тыс. сомов. Их водворили в ИВС.



Во время следствия выяснилось, что они ранее привлекались к уголовной ответственности.



Источник: АКИpress

