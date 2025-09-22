Сотрудника военного комиссариата обвинили в мошенничестве в крупном размере

В рамках проводимой органами ГКНБ КР работы по выявлению и искоренению незаконных проявлений в государственных структурах страны, 17 сентября 2025 г. совместно с Военной Прокуратурой Жалал-Абадского гарнизона в рамках возбужденного уголовного дела задержан «А.Д.М.», военнослужащий Кара-Суйского районного военного комиссариата МО КР по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ч.2 («Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) УК КР.

А.Д.М. будучи сотрудником Сузакского районного военного комиссариата МО КР, получил у трех граждан КР денежные средства в сумме 83 000 сомов, взяв на себя обязательство призвать их сыновей на альтернативную службу.

Задержанный водворен в СИЗО ИВС ОВД. г Жалал-Абад.