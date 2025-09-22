Проституток находила через объявление в интернете. Задержана подозреваемая в сутенерстве

Задержана подозреваемая в содействии проституции, сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Оперативникам Управления Уголовного розыска столичной милиции поступила информация, что бишкекчанка размещала в интернете объявления. Она предлагала высокооплачиваемую работу девушкам от 18 до 30 лет, а после вовлекала в проституцию.



Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции») УК КР.



Милиционеры задержали подозреваемую А.М.А., 1982 года рождения. Ее водворили в ИВС.



Также в милицию доставили подозреваемых в вовлечении в оказание интимных услуг О.С., 1987 года рождения, и Д.А., 1994 года рождения.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress

