Главу стройфирмы задержал ГКНБ после проверки освоении 1 млрд сомов для Кара-Балты

Задержан подозреваемый в коррупции, сообщили 22 сентября в пресс-службе ГКНБ.



В ходе проверки освоения 1 млрд сомов, выделенных для благоустройства парков в городе Кара-Балта, а также ремонта систем водоснабжения и канализации, установлено искусственное завышение стоимости работ и цен на строительно-монтажные работы со стороны подрядной организации ОсОО «Г.Т.И.» в лице генерального директора А.Н.А. на сумму 27,2 млн сомов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.336 ч.1 («Коррупция») УК КР.



Подозреваемого А.Н.А. водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

