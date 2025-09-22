В столичную больницу доставили женщину в тяжелом состоянии, задержан ее муж

В Бишкеке задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в УВД Ленинского района столицы, 19 сентября поступило сообщение по линии «102» о том, что в одну из городских клинических больниц в тяжёлом состоянии с телесными повреждениями доставлена гражданка М.Ы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан супруг пострадавшей — Н.Н., 1971 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Источник: vesti.kg



