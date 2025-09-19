Дома в контуре №172 в Кок-Жаре. Задержаны подозреваемые в коррупции

Задержаны подозреваемые в коррупции, сообщили 19 сентября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



По версии следствия, с 2007 года крупные землевладельцы незаконно перевели более 141 гектара земель сельскохозяйственного назначения в контуре №172 в селе Кок-Жар в земли под индивидуальное строительство. В дальнейшем они были проданы под строительство домов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.336 («Коррупция») УК КР.



По подозрению были задержаны:



- бывший начальник Службы энергетического надзора при Минэнерго Т.М.К., 1982 года рождения;



- директор ОсОО «ТТ ГЭС» Д.К.Т., 1972 года рождения;



- главный энергетик ОсОО «ТТ ГЭС» Ж.У.А., 1982 года рождения;



- главный специалист Службы энергетического надзора Минэнерго Э.С.У., 1961 года рождения;



- бывший начальник МТУ «Кок-Жар» А.Р.К,, 1977 года рождения;



- гектарщик контура №172 и руководитель ОО «Добулбас» Д.Т.К., 1960 года рождения;



- гектарщик контура №172 И.Г.О., 1962 года рождения.



Всех их водворили в СИЗО-1.



По данным Минюста, руководителем и учредителем ОсОО «ТТ ГЭС» является Дербишалиев Кумар Токонович, руководителем ОО «Добулбас» Джакыпков Темирбек Кыдыбаевич.



Милиция напоминает, что незаконное владение, самовольный захват или приобретение земельных участков является преступлением и подлежит уголовной ответственности.

Источник: АКИpress

