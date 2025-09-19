За три года бишкекчанка отдала гадалке $100 тыс., чтобы улучшить свою личную жизнь

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 19 сентября в пресс-службе УВД Свердловского района.



Так, в милицию обратилась жительница столицы с просьбой принять меры в отношении гадалки. По ее словам, с 2022 года по 2025 год она отдала $100 тыс., поверив, что та магическим путем улучшит личную жизнь бишкекчанки.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Оперативники Свердловского РУВД задержали подозреваемую Б.К., 1995 года рождения. Ее водворили в ИВС.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress

