Мошенники угрозами выманили у бишкекчанки 6,9 млн сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, 13 сентября в милицию обратилась бишкекчанка, которая сообщила, что 11 сентября ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками ГКНБ. Они заявили, что с ее банковского счета переводятся деньги в «Фонд защитников Отечества» и пригрозили ей уголовной ответственностью по статьям 416 («Наемничество»), 209 («Мошенничество»), 222 («Легализация (отмывание) преступных доходов») и 253 («Финансирование террористической деятельности») УК КР. В итоге мошенники угрозами выманили у горожанки 6,9 млн сомов.

Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.

Подозреваемого установили и задержали, им оказался К.Э., 2007 года рождения. Его водворили в СИЗО-1 на два месяца.

На допросе задержанный заявил, что активировал кыргызские сим-карты и контролировал преступные действия дропперов (дроппер — лицо, участвующее в мошеннических схемах с использованием платежных средств и отмыванием денег).

Устанавливаются все причастные к преступлению, добавили в ГУВД.

Источник: vesti.kg



