ГКНБ пресек деятельность земельной мафии в Сокулукском районе

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий направленных по выявлению должностных преступлений в государственных органах, выявлена коррупционная схема деятельности т.н. «земельной мафии», действующей на территории Сокулукского района Чуйской области.

Указанная преступная схема действовала путем сговора с должностными лицами Сокулукского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при КМ КР (ранее ГУ «Кадастр») в лице «Д.М.Э.» и представителем т.н. «земельной мафии» «К.Ч.С.», которые от имени прежних владельцев, незаконно подделывали правоустанавливающие документы на земельные участки и оформляли их на других лиц.

На основании поддельных документов представителями земельной мафии были выведены в частную собственность сельскохозяйственные земельные участки общей площадью 15 га на территории бывшего Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области (ныне в составе г.Бишкек).

Наряду с этим, представителем земельной мафии «К.Ч.С.» в условиях проводимой земельной амнистии, планировалось незаконное изменение целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков в категорию ИЖС для последующего раздробления и реализации третьим лицам.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, подозреваемые «Д.М.Э.» и «К.Ч.С.» задержаны и водворены в СИЗО-1 г.Бишкек.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к коррупционным схемам т.н. «земельной мафии».