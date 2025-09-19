           
Подробности
Правопорядок
ГКНБ задержал судоисполнителя Первомайского района Бишкека

 Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики выявлена коррупционная схема, организованная судебным исполнителем ПССИ Первомайского района г.Бишкек капитан юстиции "Дж.А.М.".
       В рамках возбужденного уголовного дела в ходе следственно-оперативных мероприятий он был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 35 000 сомов, которые вымогал у гражданина за решение вопроса по алиментам.
       В настоящее время идёт следствие, проверяются иные возможные случаи противоправной деятельности задержанного.
      ГКНБ КР предупреждает: любые факты коррупции, в том числе в сфере социальной защиты населения, будут жёстко пресекаться.

           